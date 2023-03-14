Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Laçin ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 44 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 500 lira ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.