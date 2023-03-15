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Depremzede voleybolculardan oluşan Kilis Gençlikspor'un hedefi 1. Lig

AA

Depremzede voleybolculardan oluşan Kilis Gençlikspor'un hedefi 1. Lig

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yakınlarını kaybeden Kilis Gençlikspor Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, Çorum'da düzenlenen 2. Lig play-off karşılaşmalarını kazanarak 1. Lig'e yükselip moral bulmayı hedefliyor.

Depremlerin ardından antrenör Asabil Akdere yönetiminde 6 Mart'ta Çorum'a gelerek çalışmalarını sürdüren Kilis Gençlikspor, 2. Lig Yarı Final'de Fenerbahçe, Siirt Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor'un bulunduğu grupta yer aldı.

A Grubu'ndaki ilk maçında Çorum Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Kilis Gençlikspor, Siirt Belediyespor'un ardından Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Grup mücadelelerinde başarılı olup önce 21-23 Mart'ta yapılacak final müsabakalarına çıkmayı hedefleyen Kilis Gençlikspor, buradan da 1. Lig'e çıkmak için maçlarında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın antrenörü Asabil Akdere, AA muhabirine, depremden sonraki süreçte yarı finale katılabilmeleri için çok fazla destek gördüklerini söyledi.

Deprem nedeniyle takımı ligden çekmeyi düşündüğünü ama sporcuların devam etmekte kararlı görüntüsü üzerine bundan vazgeçtiklerini belirten Akdere, "Sporcularımızın çoğu deprem bölgesi çocuğu. Mental durumlarının ne olduğunu bilmiyordum. Çocuklar, 'devam edelim hocam' dediler, biz de devam etme kararı aldık." dedi.

Deprem nedeniyle uzun süre kamp yapamadıklarını, yarı finalden bir hafta önce Çorum'a gelip antrenmanlara başladıklarını vurgulayan Akdere, "Diğer takımlar bu konuda bizden daha şanslı. Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bize yardımcı oldu, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda bize yer verildi. Orada kalıyoruz." diye konuştu.


- "Nereye gitsek bize fevkalade yardımcı oldular"

Çorum'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Kilisli Mustafa Göktürk ile iletişime geçtiklerini anlatan Akdere, şöyle devam etti:

"Mustafa hocam bizi karşıladı, burada birçok insanla tanıştırdı. Burada servis şoföründen manavına, çeşitli kurumlarda görev yapan hocalarımız bize çok yardımcı oldu. Biz Çorum halkından çok memnun kaldık. Nereye gitsek bize fevkalade yardımcı oldular. Yemeğimizi, servisimizi karşıladılar. En önemlisi de bize gülümsediler, 'Hoş geldiniz, başımızın üstünde yeriniz var.' dediler. Bundan çok mutlu oldum. Deprem bölgesinden gelmişiz, hepimiz dağılmışız, burada birleştik hep birlikte."

Şampiyona sürecinde hem maddi hem de manevi yardım gördüklerinin altını çizen Akdere, "Psikolojik desteğin yanında bize maddi destek de sağlandı. Çorum halkı bugün suyumuzdan çayımıza, muzumuza kadar bir sporcuya ne lazımsa hepsini karşıladı. Bu konuda minnettarım." ifadelerini kullandı.

Gördükleri destek nedeniyle kendilerini daha güçlü hissettiklerini vurgulayan Akdere, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken sahipsiz bir takımdık. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz de depremzede, Valimiz de depremzede. Kilis Vakfı bize bu süreçte destek oldu. Oyuncularımızın hepsi depremzede. Bir burukluk içinde geldik buraya. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk, bu kadar iyi ağırlanacağımızı da bilmiyorduk. Bu da bize ayrı güven kattı. Şu anda burada biz ev sahibi gibiyiz. Burada Çorum'u da temsil ediyoruz, çünkü artık yarı Çorumlu olduk. Buradan şampiyon olarak ayrılmak istiyoruz."

Mustafa Göktürk ise Çorum'da yardımseverlerin Kilisli sporcular için ellerinden gelen imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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