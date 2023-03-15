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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesince alınan 5 otobüs hizmete girdi

AA

Çorum Belediyesince alınan 5 otobüs hizmete girdi

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince toplu ulaşımda kullanmak üzere satın alınan 5 otobüs, ilk seferine çıktı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni alınan 5 otobüsle kentteki toplu taşıma filosundaki araç sayısının 74'e yükseldiğini söyledi.

Toplu taşıma altyapısını güçlendirmek için son bir yılda 70 milyon lira harcama yaptıklarını belirten Aşgın, 2022 Şubat ayında toplu ulaşımın kamulaştırılması kararı aldıklarını, bir yılın ardından tüm halk otobüslerinin Çorum Belediyesinin olduğunu anlattı.

Toplu taşımada hizmet kalitesine önem verdiklerine dikkati çeken Aşgın, "Yeter ki hemşehrimizin yüzü gülsün, yeter ki 65 yaşındaki hemşehrimiz itilmesin, kakılmasın, 'Buyur amcam hoş geldin' diyen şoförlerimiz onları karşılasın. Bizim ödeyemeyeceğimiz bir bedel yok, 70 milyon lira da helalühoş olsun. Otobüslerimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Toplu taşıma hizmetinin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Aşgın, "Halk otobüslerimizin kalitesini, niteliğini daha da artıracağız. Yenileyeceğiz, modernizasyonunu yapacağız. Yeni halk otobüsleri alacağız, elektrikli halk otobüsleri alacağız. Belki hafif raylı sistemleri gündemimize almaya başlayacağız. Yeni hayaller kuruyoruz, bu hayallerimizin peşinde koşmaya, bu hayallerimizle şehrimizi buluşturmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Aşgın, filodaki 2008-2009 model birkaç otobüsü 5-10 kişilik arama kurtarma ekibinin barınabileceği, içinde çeşitli donatıların olduğu özel araçlara dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da Çorum Belediyesinin sıkıntılı süreçlere rağmen yatırım yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından hizmete alınan yeni araçların anahtarları şoförlere teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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