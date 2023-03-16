Çorum'da yangın çıkan plastik ham madde yüklü tır hasar gördü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Umud Amirov'un kullandığı Azerbaycan plakalı plastik ham madde yüklü tırda, Çorum-Yozgat kara yolunun Alaca ilçesine bağlı Kuyluş köyü yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesine bağlı ekipler, tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangını söndürdü.

Yangında tırın dorsesinin büyük bölümü yandı.

Tırın, Azerbaycan'dan Kayseri'ye plastik ham madde getirmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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