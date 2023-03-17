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Çorumlu öğretmen ve fotoğrafçılar, Hatay'daki depremzede çocukları eğlendirdi

AA

Çorumlu öğretmen ve fotoğrafçılar, Hatay'daki depremzede çocukları eğlendirdi

ÇORUM (AA) - Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇOFSAD) üyeleri ile gönüllü öğretmenler, Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocukları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'tan itibaren meydana gelen depremlerin ardından harekete geçen gönüllü 12 öğretmen ve fotoğrafçı, Hatay'ın Samandağ ilçesine hareket etti.

Gönüllüler, Samandağ ilçesinde bir araya geldiği çocuklarla eğlence içerikli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yaş gruplarına göre ayırdıkları çocuklarla müzikal oyunlar oynayıp yarışmalar düzenleyen gönüllü öğretmenler, ayrıca çocuklara hediyeler dağıttı.

Fotoğrafçılar ise etkinliklerle çektikleri fotoğrafların kart baskısını yaparak, çocuklara verdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca açık hava sineması organize edildi. Çocukların patlamış mısır yiyip çizgi film izlediği etkinlikte yetişkinler de Türk sinemasından öne çıkan filmlerden izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Meftun Yerli, deprem bölgesindeki çocukların kalplerine dokunmak, morallerini artırmak amacıyla organizasyon yaptıklarını kaydetti.


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