İskilip Belediye Başkanı Sülük'ten deprem bölgesinde çalışan personele başarı belgesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 6 Şubat'taki depremlerin ardından afet bölgesinde görev alan belediye personeline başarı belgesi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sülük, depremde görev alan belediye çalışanlarıyla belediye binasında bir araya geldi.

Sülük, bir süre sohbet ettiği personele deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sülük, "Deprem felaketinin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde ve ilçemizde yaraların sarılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunan personellerimize, Meclis üyelerimiz Hatun Çam, Murat Kiraz ve Fatma Selvi ile başarı belgesi takdim ettik. İlçem adına yardımda bulunan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.