Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.A., annesine ait Akçay Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan evin kapı kilidinin kırık olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede evde bulunan televizyon, elektrikli soba ile bir miktar ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A'nın evine yapılan operasyonda, çalıntı malzemeler bulundu. E.A. gözaltına alındı.

- Çorum'da şiddetli rüzgar trafik lambalarına zarar verdi

Çorum'da kısa süreli etkili olan rüzgar nedeni ile trafik lambaları koptu.

Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan trafik lambaları ve lambalara akım sağlayan kablolar kısa süre etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile koparak yola düştü.

Kırılan trafik lambaları ve sallanan kabloları fark eden sürücülerin ihbarı ile bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

Polis ekibi kopan kabloları yoldan uzaklaştırırken, düşerek yola dağılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik lambalarına ait parçalar belediye ekiplerince temizlendi.

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