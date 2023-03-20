Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde A.Ç. (21), S.S. (23) ve E.Ç. (21), husumetli oldukları U.E. (21) ve S.K'nin (21) içinde bulunduğu otomobile ateş açtı.

U.E. ve S.K'nin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine S.S, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralı, arkadaşları tarafından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine ve hastaneye sevk edilen polis ekipleri, olaya karışan A.Ç. ile E.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaçan U.E. ve S.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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