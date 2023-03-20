Çorum'da bir kişi dayısı tarafından silahla vurularak öldürüldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi tartıştığı dayısı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Çelik 3. Cadde'deki bir hurdalıkta, Rıza S. (37) ile dayısı Hüseyin S. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S. yeğeni Rıza S'ye tabancayla ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 4 mermi isabet eden Rıza S, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Rıza S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeğenini silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçan Hüseyin S. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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