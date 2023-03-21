İskilip Belediyesi "Halk Et Mağazası" açtı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde belediye tarafından Halk Et Mağazası açıldı.

İskilip Belediyesince kurulan Halk Et Mağazası'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip'in tarım ilçesi olduğunu söyledi.

Üretimle ilgili problemlerin uzun süredir farkında olduklarını belirten Sülük, "Göreve gelir gelmez mezbahaya ruhsat aldık. Hayvanların kontrolsüz bir şekilde kesilmesi, kontrolsüz bir şekilde satılması ilçemiz için önemli bir problemdi. Çevre ilçelerdeki tek ruhsat alan mezbahayı biz çalıştırıyoruz. Fiyatlara bir denge getirilmesi, hemşehrilerimizin daha kaliteli ve ucuz ete ulaşması kanaatine vardık. Halk Et satışı ile hem hemşehrilerimiz ucuz ve temiz gıdaya ulaşacak hem de belediyemize gelir getirecek inşallah. Hepinize geldiğiniz ve destekleriniz için teşekkür ederim. İlçemize, Belediyemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Dualarla hizmete giren Halk Et Mağazası'nın açılışına, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, davetliler ve çok sayıda İskilipli katıldı.

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