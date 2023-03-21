Çorumlu öğrencilerden depremzede çocuklar için kermes

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve Çorum'da eğitimlerine devam eden öğrenciler için kermes düzenlendi.

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Dumlupınar Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci ve velileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste evlerde hazırlanan yiyecekler ve el yapımı oyuncaklar depremzede öğrenciler yararına satışa sunuldu.

Çorum 4. Eğitim Bölgesi Temel Eğitim okullarına kayıt olan depremzede öğrencilerin de katılımı ile "Çocuklar gülerse dünya güler" temalı kermeste çocuklar yüz boyama, palyaço ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Kermesi, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de ziyaret etti.

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