Çorum'da yolda yürürken göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi 16. Sokak'ta yolda yürüyen İlyas A. (64), psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Ali K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Göğsünden bıçaklanan İlyas A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlyas A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Ali K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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