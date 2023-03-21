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Çorum'dan kısa kısa

AA

Çorum'dan kısa kısa

ÇORUM AA - Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı nedeniyle esnafı denetledi.

İlçedeki fırın ve unlu mamul üretim yerlerini denetleyen zabıta, satışa sunulan gıdaların temiz ve sağlıklı olup olmadığını, gıda yönetmeliğine uygunluğu ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte rutin denetimlerimizi şekerli ve unlu gıda mamulleri üreten esnafa yönelik sıklaştırdık. Şekerli ve unlu gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak denetimlerimizde vatandaşlara sağlıklı ve temiz gıda tüketimi sağlayacağız." dedi.

Şahiner, haftanın her günü benzer denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

- Boğazkale

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, deprem felaketi sebebiyle Boğazkale ilçesinde başlatılan yardım seferberliğine katkılarından dolayı köy ve mahalle muhtarlarına teşekkür belgesi verdi.

İlçede yardım kampanyasına katılan köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Yücel, depremin ardından ilçe genelinde de yardım seferberliği başlattıklarını söyledi.

Boğazkale halkının kampanyaya büyük destek vererek, afet bölgesinde acil ihtiyaç duyulan giyim, gıda, yakacak ve barınma malzemelerinden oluşan 18 aracı yardım bölgesine hızla intikal ettirdiklerini belirten Yücel, "Mevsim şartlarından dolayı afet bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan yakacak odun, kömür malzemelerinin büyük bir kısmı köylülerimiz tarafından karşılandı. Tüm yardım kampanyası boyunca duyarlı halkımız ile omuz omuza vererek yoğun bir mesai gösteren siz değerli muhtarlarımıza ve nezdinizde tüm halkımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yücel, konuşmanın ardından köy ve mahalle muhtarlarına teşekkür belgelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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