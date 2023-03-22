Çorum'da yeğenini tabancayla öldüren kişi tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da tartıştığı yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren dayı tutuklandı.

İki gün önce tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Sadıklı'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sadıklı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çepni Mahallesi Çelik 3. Cadde'de 20 Mart'ta bir hurdacıda çıkan tartışmada Hüseyin Sadıklı, yeğeni Rıza Sadıklı'yı (37) tabancayla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Rıza Sadıklı kurtarılamamış, kaçan dayı polis ekiplerince yakalanmıştı.

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