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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da yeğenini tabancayla öldüren kişi tutuklandı

AA

Çorum'da yeğenini tabancayla öldüren kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da tartıştığı yeğenini tabancayla ateş ederek öldüren dayı tutuklandı.

İki gün önce tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Sadıklı'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sadıklı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çepni Mahallesi Çelik 3. Cadde'de 20 Mart'ta bir hurdacıda çıkan tartışmada Hüseyin Sadıklı, yeğeni Rıza Sadıklı'yı (37) tabancayla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Rıza Sadıklı kurtarılamamış, kaçan dayı polis ekiplerince yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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