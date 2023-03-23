Çorum'da yağma suçundan aranan 4 kişi gözaltına alındı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da mahalle arasında mermi atıldığı ihbarına giden polis ekipleri, yağma suçundan aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 15. Sokak'ta havaya mermi atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerine, mermi atıldığı iddia edilen ikamette bulunanlar mukavemet gösterdi. Etkisiz hale getirilen ikametteki G.S, G.Y, A.G. ve C.A'nın yağma suçundan arandıkları tespit edildi.

Zanlıları gözaltına alan polis ekipleri, kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yunus ekipleri, İpeklievler 22. Sokak'taki bir çocuk parkında da çöpe atılmış tabanca buldu.

Tabancaya incelenmek üzere el konuldu.





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