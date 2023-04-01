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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da baygın halde bulunan kişi hastanede vefat etti

AA

Çorum’da baygın halde bulunan kişi hastanede vefat etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da yakınları tarafından evinin bahçesinde baygın halde bulunan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra efat etti.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Kargı ilçesinde 24 Mart'ta yakınları tarafından evinin bahçesinde baygın halde bulunan Cemile Çetin (69), sağlık ekiplerince ambulansla Kargı Devlet Hastanesi’ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisinin 8'inci gününde hayatını kaybeden Çetin’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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