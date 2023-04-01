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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'dan kısa kısa

AA

Çorum'dan kısa kısa

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar Belediyesi, ilçedeki bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlıların evlerine her gün iftar yemeği servis ediyor.

Oğuzlar Belediyesi, ramazan ayının başlamasıyla birlikte yardım faaliyetlerini artırdı.

Belediyenin aşevinde hazırlanan iftarlık yemekler, belediye görevlilerince ilçedeki 100 haneye dağıtılıyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, her gün 100 haneye sıcak yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğunu belirten Yıldırım, "Vatandaşlarımızın sofralarına hayırsever hemşerilerimizin ve belediyemizin destekleri ile her gün sıcak yemek servisi yapılıyor. Ramazanın bereketini paylaşıyor, dualarda buluşuyoruz. Gönüllülük esası ile hazırlanan bu yemeklerin sofralara buluşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar dilerim." ifadelerini kullandı.

-İskilip'te depremzedelere iftar yemeği

İskilip Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ali Sülük, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelerle bir araya geldi.

Bozkurtoğlu, depremzedeleri İskilip Öğretmenevindeki iftar programında ağırladı.

Belediye Başkanı Sülük, burada yaptığı konuşmada, ilçede 129 depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

Bu yıl buruk bir ramazan ayı geçirdiklerini belirten Sülük, "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem ve sel felaketlerinden sonra ülke olarak, millet olarak büyük bir acı yaşadık. Allah bu vatana tekrarını yaşatmasın inşallah." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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