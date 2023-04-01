Çorum'da çocuklar için "tekne orucu iftarı" düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi, çocukları oruca alıştırmak için geleneksel "tekne orucu iftarı" düzenledi.



Millet Bahçesi'nde orucu ve ibadeti sevdirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe çocuklar aileleri ile birlikte katıldı.

Öğle ezanıyla beraber sembolik olarak oruçlarını açan çocuklara yönelik palyaço ve animasyon gösterileri yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yarım gün oruç tutan çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

İftarın ardından çocuklara çikolata, şeker, kek ve krakerden oluşan hediye paketlerini dağıtan Aşgın, tekne orucunun Anadolu'ya özel bir gelenek olduğunu söyledi.

Bu gelenekle çocukların oruca alışmaları için yarım gün oruç tutturulduğunu belirten Aşgın "Biz de çocuklarımız için tekne orucu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın oruçlarını Allah kabul etsin. Onlara öncülük yapan ailelerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.