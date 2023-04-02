Çorum'da harçlıklarını depremzedelere bağışlayan ilkokul öğrencileri ödüllendirildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde biriktirdikleri harçlıkları depremzedelere bağışlayan iki çocuk, isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş tarafından ödüllendirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Boğazkale Merkez İlkokulu öğrencisi Irmak Ankıtçı ve Yekpas Şehit İsa Küçük İlkokulu öğrencisi Zehra Nur Kızıltekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına, biriktirdikleri harçlıklarıyla destek verdi.

Harçlıklarıyla birlikte Boğazkale Kaymakamlığına yardım malzemesi de teslim eden üçüncü sınıf öğrencileri, yardım kolisine iliştirdikleri nota ailelerinin iletişim numaralarını ekleyerek, depremzedeleri evlerine davet etti.

İki çocuğun duyarlı davranışından haberdar olan, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, çocukları ödüllendirmek için Boğazkale Kaymakamlığına başvurdu.

Bunun üzerine Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, çocukları okullarında ziyaret ederek, kendilerine gönderilen not, harçlık ve hediye kırtasiye malzemelerini teslim etti.

Notta öğrencilere hitaben, "​​​​​​​Ülkemizin her noktasını derinden sarsan ve yaş, cinsiyet, din, ırk gözetmeksizin ülke olarak kenetlendiğimiz, depremden etkilenin tüm illerimizin acılarına ortak olduğumuz bu günlerde minicik yüreklerin gösterdiği duyarlılık bizlerin yarınlara umutla bakmasına neden oluyor. Sosyal medya aracılığıyla bu iki minik yavrumuzun göstermiş olduğu duyarlılık beni derinden etkiledi ve kendileri küçük ama yürekleri kocaman bu iki yavrumuza ben de bir hediye vermek istedim. Göndermiş olduğum hediyeleri bu iki yavrumuza ulaştırırsanız beni çok mutlu edersiniz." yazdığı görüldü.

Kaymakam Yücel, iki öğrenciye, hazırladıkları yardım kolilerinin depremzedelere ulaştırıldığını söyledi. Yücel, öğrencileri gösterdikleri duyarlılıktan ötürü tebrik etti.





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