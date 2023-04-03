Çorum'da otizmliler farkındalık için yürüdü

ÇORUM (AA) - Çorum'da Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Çorum Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında kentteki otizmliler, aileleriyle birlikte Hürriyet Meydanı'nda toplandı.

"Farklıyız, farkındayız ama hepimiz aynıyız" yazılı pankartlar taşıyan özel bireyler, Gazi Caddesi üzerinden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, burada yaptığı konuşmada, otizmin, "Farkındayız, farklıyız ama hepimiz aynıyız" sloganının otizmlilerle ilgili durumu en iyi anlatan ifade olduğunu söyledi.

Hayatın içinde otizmin bir farklılık olmadığının kabul edilmesi gerektiğini belirten Yağbat, "Bunu kabullenmeli ve buna göre hayatımızı, sosyal ilişkilerimizi düzenlememiz gerekiyor. Dolayısıyla 2 Nisan bir farkındalık günü. 'Biz birlikteyiz, beraberiz ve bundan sonra da bu toplumun içinde birlikte hareket edeceğiz, yaşayacağız.' mesajının kuvvetli bir şekilde verilmesi anlamını taşımaktadır." dedi.

Yürüyüşün ardından Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde otizmlilere ikramlarda bulunuldu.

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