Çorum'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

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ÇORUM (AA) - Çorum'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle aldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve yeniden yargılanan Polat Hatal, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın avukatı, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 24 Kasım 2021'de kasten öldürme suçundan verdiği müebbet hapis cezası kararını Yargıtay'a taşıdı.



Yargıtay'daki temyiz incelemesinde, olayın haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu.

Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Hatal, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme çıkışı, Aslıhan Dal’ın annesi Sevgi Dal ve yakınları, sanığın avukatına tepki gösterdi.

Sevgi Dal, gazetecilere, "haksız tahrik indirimi" kararına itiraz ettiğini belirterek, "Benim kızım hunharca öldürüldü. Ben bu adaletsizliğe karşıyım. Haksız tahrik uygulandı, indirim aldı. Ben bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Hiçbir şekilde hiçbir kadın ölmesin." dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de karara tepki gösterdi.

Platform adına açıklama yapan Elif Yeter, "Bu canilik, insanca değildir, canavarca ve tasarlanarak yapılmıştır. Aslıhan Dal için adalet sağlanana kadar davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

- Olay

Çorum'da 3 Ocak'ta Polat Hatal'ın 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmişti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Evin yakınında gözaltına alınan Hatal, "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davanın 24 Kasım 2021'deki karar duruşmasında müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

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