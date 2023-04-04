Çorum’da 2 çocuk bıçakla yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.F.Y. (17) ve M.A. (16), A.A. (18) ve K.Ç. (16) ile Gülabibey Mahallesi Hicret Cami arkasındaki parkta tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada E.F.Y. ve M.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak evlerine giden iki çocuğun ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuğu bıçakla yaraladıkları iddia edilen A.A. ile K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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