Çorum'da bir binanın istinat duvarı çöktü

ÇORUM (AA) - Çorum'da 3 katlı bir binanın binanın istinat duvarı çöktü.
Kale Mahallesi 102 Evler 3. Sokak'ta, üç yıl önce inşa edildiği öğrenilen binanın arka kısmındaki istinat duvarı yıkıldı.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları ilk incelemede binada çatlakların bulunduğunu ancak tehlike içermediğini bina sakinlerine bildirdi.
Binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.