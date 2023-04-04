Çorum'da evinde yangın çıkan ev sahibinin üzerindeki elbiselerin tutuşması kamerada

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ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuduğu sırada evinde çıkan yangında elbiseleri alev alan ev sahibi ağır yaralandı.

Osmancık 6. Sokak'ta Erol Şahin'e ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında ağır yaralanan Şahin, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde uyuduğu sırada alevlerin ortasında kalan Şahin'in, tutuşan kıyafetleriyle evin penceresinden dışarı çıkmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde Şahin'in pencereden çıkmaya çalıştığı ancak çıkamadığı, komşularının Şahin'in üzerine su dökerek alevlere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda, evde de hasar oluştu.

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