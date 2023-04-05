Çorum'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü ağır yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Büşra A.'nın (23) kullandığı elektrikli skuter, Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda Abdullah B (43) idaresindeki 19 BN 845 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen skuter sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan skuter sürücüsü, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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