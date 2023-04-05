Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen satranç turnuvasına 39 öğrenci katıldı.

Turnuvada İsmetpaşa Ortaokulu öğrencisi Salih Soyal birinci, Muhammed Hakan Özkan ikinci ve Atatürk Ortaokulu öğrencisi Batın Kaan Doğualp üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ile birlikte Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'ü makamında ziyaret etti.

Görmüş, bir süre sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

- Dodurga Belediyesi, Osmangazi Camisi'nin halılarını yeniledi

Çorum'un Dodurga Belediyesince Osmangazi Camisi'nin halıları yenilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, eski halıları kaldırıp, yerine yenilerini serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, "Bir seccademiz olsun istedik. 'Bir seccade de benim olsun' diyen hayırseverler, belediyemizle irtibata geçebilir." ifadelerini kullandı.

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