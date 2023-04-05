Çorum'da 27 bin makaron ele geçirildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da 27 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde doldurulmuş makaron ticareti yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon yaptı.

İş yerindeki aramada, 10 bin 200 içi kaçak tütün doldurulmuş makaron, 16 bin 800 boş makaron, 50 gramlık 1900 paket kaçak nargile tütünü, 190 kaçak elektronik sigara likiti, 38 kaçak elektronik sigara, 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün, TAPDK bandrolü ve sigara basma makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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