Çorum'da devrilerek alev alan tırda ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan tırda sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Muş'un Hasköy ilçe nüfusuna kayıtlı Okan Akyel (23) ve Kayhan İnanç (31) olduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

- Kaza

Çorum'un Kargı ilçesinde dün akşam saatlerinde NK 3 ABK Bulgaristan plakalı tır, D-100 kara yolu Beygircioğlu mevkisinde şarampole devrilmiş, alev alan tırın kabininde sıkışan iki kişi hayatını kaybetmişti.

Tırın kabininde yapılan ilk incelemede Bulgaristan'a ait pasaportlar bulunmuş, yangın nedeniyle tanınmaz hale gelen cenazelerin, Bulgaristan uyruklu kişiler olduğu değerlendirilmişti.

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