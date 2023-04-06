Çorum Valisi Çiftçi, Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında, Anadolu Ajansının bir asırlık yolculuğunda yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

AA'nın, kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza attığını, basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden tarihe tanıklık ettiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizin devam ettiği günlerde büyük bir görev üstlenerek, asırlık tecrübe ve birikimin gücünden ilham alarak, kendini sürekli yenileyip geliştirerek halka doğru ve güvenilir haber sunan Anadolu Ajansının Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle yad ediyor, ajansımızın Çorum temsilciliği nezdinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm yönetici ve çalışanlarına üstün başarılar diliyorum."

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