Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Esra Ş'nin (33) kullandığı 06 FJ 3605 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Zile Kavşağı'nda Ahmet S. (35) idaresindeki 38 ADT 989 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücü ile yanındaki Sema Ç. (27) yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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