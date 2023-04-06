Çorum'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, araçtaki köpek ile 6 yavrusunu polis ekipleri korumaya aldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan Ordu'ya giden Aziz Çakır (59) idaresindeki 52 ABJ 957 plakalı hafif ticari araç, dün sabah erken saatlerde Samsun-Ankara kara yolu Çorum Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesinden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede yeni doğum yapmış köpek ile 6 yavrusunu buldu. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 7 köpeğe bir süre polis ekipleri baktı.

Hastanede tedavisi devam eden Çakır'ın ailesine ulaşan polis ekipleri, ilçeye gelen yakınlarına köpek ve yavrularını teslim etti.

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