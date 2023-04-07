Çorum’da tartışan iki çocuktan biri tüfekle vurularak yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da iki çocuk arasında çıkan tartışmada çocuklardan biri pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

S.B.(16), önceden tartışma yaşadığı A.C.E'yi (16)’yi Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.C.E, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

S.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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