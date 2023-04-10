Çorum'da camiden çıkan 6 kişi av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkan vatandaşlara tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.

Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın Göbel (30), teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.