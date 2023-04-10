Çorum'da kadınların "madımak otu" mesaisi başladı

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ÇORUM (AA) - Doğada yetişen madımak otu, ilkbaharın gelmesiyle Çorum'un Boğazkale ilçesinde toplanmaya başlandı.

Yöresel lezzetler arasında yer alan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak otu zahmetli bir sürecin ardından sofralara geliyor. İlkbaharla birlikte ilçe merkezinde ve köylerdeki kadınlar madımak toplamak için kırların yolunu tutuyor.

Kadınlar, tek tek doğadan topladıkları madımak otlarıyla hem aileleri için yemek yapıyor hem de pazarlarda satarak ek gelir elde ediyor.

Madımak otu taze tüketildiği gibi konserve veya kurutularak da saklanıyor.

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