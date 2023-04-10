Çorum'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

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ÇORUM (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çorum'un ilçelerinde tören düzenlendi.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez, Osmancık Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ da katıldı.

Belediye Başkanı Gelgör, törenin ardından Emniyet Müdürü Dilbaz'ı makamında ziyaret ederek, Polis Günü'nü kutladı.

- Oğuzlar

Oğuzlar İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Büstüne çelenk sundu.

Kızıl ve beraberindekiler, törenin ardından Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- İskilip

İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, emniyet mensupları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Bayat

Bayat İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kelle, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstüne çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Emniyet Amiri Kelle, törenin ardından Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu'nu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde şehit polis memurları için mevlit okutulacağı, şehit ailelerinin ziyaret edileceği bildirildi.

- Kargı

Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yunus Emre Yılmaz, emniyet personelinin yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

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