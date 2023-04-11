Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

İ.K. (86) idaresindeki 34 VA 5001 plakalı otomobil, Çorum-Sinop kara yolu Kargı TOKİ Kavşağı yakınlarında, E.P'nin (58) kullandığı 53 ACL 303 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki sürücü ile G.P. (51) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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