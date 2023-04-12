Çorum’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum’da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde Gürdal K’nin ikamet ettiği müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, YEPAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik kablolarının da tutuştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kiracı olduğu öğrenilen Gürdal K’nin yangın esnasında evde olmadığı belirlenirken hasara yol açan yangında bir muhabbet kuşu öldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.