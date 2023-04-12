Çorum'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçedeki akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Bayat Öğretmenevi'ndeki iftara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Esnaf ve Şoförler Odası Başkanı Serdar Şahin, Hitit Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan akademisyenlerle ilçedeki dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Bozkurtoğlu, davetlilere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

- Laçin Kaymakamlığından şehit yakınları, gaziler ve depremzedelere iftar

Laçin Kaymakamı Pınar Ayaz, ilçedeki şehit yakınları, gaziler ve depremzede aileleri iftarda ağırladı.

Ayaz, Osmancık'taki bir tesiste düzenlenen iftar programında davetlilerle sohbet etti.

İftara, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, İlçe Jandarma Komutanı Tepmen Erdinç Karakülah, Emniyet Amiri Hasan Tunç da katıldı.

Ayaz, davetlilere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

-İskilip'te "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor

İskilip Belediyesince 4 yıl önce başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında ev ziyaretlerinin devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hilal Masa Birimi ve İskilip İlçe Nüfus Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışma ile yeni doğan bebekler tespit edilerek aileler ziyaret ediliyor.

Yenidoğanların ilk hediyeleri de Belediye Başkanı Ali Sülük'ün eşi Selma Sülük tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Sülük, sosyal belediyecilik anlayışıyla projeyi sürdürdüklerini bildirdi. Sülük, belediye olarak İskilip halkının her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

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