Çorum’da dere yatağına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

İdris A. (25) idaresindeki 19 ABY 350 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Ankara kara yolunun 25. kilometresinde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İdris A. ile araçta bulunan Mert Sefa G. (29) ve Turgay L. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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