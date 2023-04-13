Çorum'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık Belediyesinin kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere satın aldığı otobüs, hizmete sunuldu.

Kültür gezileri ve spor müsabakaları gibi etkinliklerde toplu taşıma amacıyla satın alınan 30 kişilik otobüs için hizmet binası önünde kurban kesildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yaptığı açıklamada, her geçen gün araç filosunu genişlettiklerini söyledi.

Gelgör, "İhtiyaçlar dahilinde iş makinesi, kamyon, temizlik araçları gibi birçok aracı belediyemize kazandırdık. Daha önce bir otobüs satın alarak Çanakkale gezileri başta olmak üzere kültürel gezileri başlatmıştık. Şimdi de ilçemizdeki spor müsabakaları, kültürel geziler ve sosyal hizmetlerde kullanılmak amacıyla 30 kişilik otobüsümüzü halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemize, ilçemize, Osmancık halkına hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

- Laçin'de polislere iftar verildi

Laçin Kaymakamı Pınar Ayaz, Polis Haftası dolayısıyla ilçedeki emniyet mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Ayaz, İlçe Emniyet Amirliğindeki iftar öncesi emniyet mensuplarıyla sohbet etti.

Ardından davetliler birlikte iftar yaptı.

Programa Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez de katıldı.

İftarın ardından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla pasta kesildi.

- Dodurga'da öğrenciler ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler, velilerinden topladığı yardım malzemelerini koliler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulunda yürütülen, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında öğrenciler, ailelerinden temel gıda maddeleri topladı.

Toplanan yardım malzemeleri, okul müdürü Zeki Amanvermez'in gözetiminde kolilere konuldu. Öğrenciler, gönüllü öğretmenlerle yardım kolilerini ilçedeki ihtiyaç sahiplerine götürdü.

Uygulama ile öğrencilere paylaşmanın ve yardımlaşmanın öneminin anlatılmasının hedeflendiği bildirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.