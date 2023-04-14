Çorum'da 25 bin 160 makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 25 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde doldurulmuş makaron ticareti yapıldığı iddia edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerindeki aramada 25 bin 160 dolu makaron, 5 kilogram kıyılmış kaçak tütün, sigara doldurma makinesi, kompresör, 19 elektronik sigara ve 120 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İş yeri sahibi 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.