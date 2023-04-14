AK Parti Çorum İl Başkanlığı seçim kampanyasını başlattı

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ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum İl Başkanlığınca seçim kampanyası, Hıdırlık Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından başlatıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Çorum Milletvekili ve milletvekili adayı Oğuzhan Kaya, milletvekili adayları Yusuf Ahlatcı, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu, cuma namazı için Hıdırlık Camisi'nde bir araya geldi.

AK Parti'liler, cuma namazının ardından caminin bahçesindeki Kerb-i Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Günay, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Günay, "Milletvekili adayları ve teşkilatlarla sahabelerin huzurunda seçim startını veriyoruz. Bu seçimin memleketimiz, Çorumumuz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah Cumhurbaşkanı'mızı güzel bir çoğunlukla seçmeyi tekrar nasip etsin." dedi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve partililer katıldı.

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