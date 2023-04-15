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ÇORUM (AA) - Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı.

Merkeze bağlı İğdeli köyünde Seyit Aktaş (67) ve oğlu Murat Aktaş (36), köy girişinde aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet T. (35) ve kardeşi Ömer T'nin (28) silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan baba ve oğlu, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Seyit Aktaş, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Aktaş ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlılardan Ömer T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer zanlı Ahmet T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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