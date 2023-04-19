Yatukculular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden depremzedelere iftar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde faaliyet gösteren Yatukculular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hayrat Vakfı Aşevi'nde depremzedelere iftar verdi.

Dernek başkanı Murat Topal, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl ramazan ayının son günü Bayat'ın Yatukcular Mahallesi sakinlerine yönelik iftar programları düzenlediklerini belirtti.

Geleneksel hale gelen iftar programları ile mahallesi sakinleri arasında kaynaşmayı artırmayı hedeflediklerini belirten Topal, bu yıl 11 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle deprem bölgesinde iftar programı düzenlemeyi uygun gördüklerini kaydetti.

Topal, "Dernek olarak Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hayrat Vakfı ile iş birliği yaparak 1200 kişilik iftar verdik. İftar ile Çorum ile Afşin arasında oluşan gönül köprüsüne biz de katkı sağlama fırsatı bulduk. Organizasyonda ekipman ve gönüllüleri ile katkı sağlayan Hayrat Vakfının yönetici ve gönüllülerine, derneğimiz üyelerine ve bize her zaman güç veren Yatukcular Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





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