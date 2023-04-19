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Hobisini mesleğe dönüştüren ahşap ustası ürünleri yurt dışına da gönderiyor

AA

Hobisini mesleğe dönüştüren ahşap ustası ürünleri yurt dışına da gönderiyor

ÇORUM (AA) - TUGAY GÖKTÜRK - Çorum'da çocukken babasının marangoz atölyesinde hobi edindiği ahşap oymacılığını mesleğe dönüştüren Orhan Almalı'nın geleneksel yöntemlerle ürettiği ahşap ürünler, yurt dışından da ilgi görüyor.

Çorum'un orman köyü Elmalı'da dünyaya gelen 60 yaşındaki Almalı, çocukluk yıllarını babasının marangoz atölyesinde geçirdi.

Kapı, pencere ve benzeri ahşap ürünler üreten babasından öğrendikleriyle hobi olarak ahşap oymacılığı yapan Almalı, bütün vaktini bu işe ayırmak istemesi nedeniyle 1994'te memurluktan istifa etti.

Kent merkezinde açtığı atölyesinde ürettiği masa, kitaplık, abajur, beşik, yer sofrası, oyuncak, hediyelik eşyaları yurt içi ve dışına satan Almalı, AA muhabirine, hiçbir zaman profesyonel düşünmediğini, satıp para kazanmaktan ziyade üretmeyi sevdiğini söyledi.

Uzun zamandır iç içe olduğu ağaçlarla konuşmayı öğrendiğini belirten Almalı, "Oduna dokundukça içindeki güzelliği açığa çıkardı, bize teşekkür etti, biz öyle algıladık. Sonra odunla konuşmaya başladım. Bu işi severek yapıyorum. Ben doğduğumdan beri bu işi yapıyorum. Babamın marangoz olması hasebiyle ağaçla haşır neşirim." dedi.

Ticari beklentisi olmadığını dile getiren Almalı, "Gece saatlerinde kalkıp atölyeme geçip bir şeyler yapıyorum. Bana diyorlar, 'Bunu kime yaptın?' Ben de 'Kendime' diyorum ama yaptığımız hiçbir ürün bana kalmadı. Norveç'e, Fransa'ya, Amerika'ya ürün gönderdik. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. Satışı çok dert etmiyorum, ben üretmeyi seviyorum. Ağaca dokundukça içinden bir şeyler çıkarıyor. Biz yaratıcı değiliz, yaratılmışı keşfediyoruz. Ağacın içindeki cevheri açığa çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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