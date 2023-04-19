Çorum'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Hacer G. (25) idaresindeki 61 AFJ 152 plakalı otomobil, Mecitözü ilçesinden Çorum istikametine seyir halindeyken Elvan Çelebi Köprüsü'nde bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilinde hasar oluştuğunu görünce gözyaşlarını tutamayan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.





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