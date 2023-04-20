Sungurlu'da berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesindeki berber salonlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Bayram için saç tıraşı yaptırmak isteyenler, berber salonlarında sıra oluşturdu.
Yoğunluk sebebiyle sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışan berberler, vatandaşları bayrama hazırlıyor.
İlçede 30 yıldır berberlik yapan Bekir Evcioğlu, yoğunluğun yaklaşık bir hafta önce başladığını söyledi.
Her bayram öncesi benzer şekilde yoğunluk yaşadıklarını belirten Evcioğlu, "Yoğunluk muhtemelen bayram sabahına kadar devam eder. Biz de bayram sabahına kadar çalışmayı düşünüyoruz. Müşterileri geri çevirmiyoruz. Randevu veriyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz." dedi.