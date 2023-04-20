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Çorum'da 1,5 asırlık "Arife Duası" geleneği yaşatılıyor

AA

Çorum'da 1,5 asırlık "Arife Duası" geleneği yaşatılıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç temini için dua etti.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan "Arife duası" için kentteki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban Bayramlarının arifesi ile üç ayların başlangıcında toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası, Ramazan Bayramı arifesinde tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua edildi, çevredekilere lokum ikram edildi.

Programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekili adayları ile esnaf temsilcileri katıldı.

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