Yargıtay Başsavcısı Şahin, Çorum'da lise arkadaşlarıyla buluştu

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ÇORUM (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.



Şahin, kentteki bir restoranda buluştuğu arkadaşlarıyla sohbet etti.

Şahin, AA muhabirine, Çorum İmam Hatip Lisesi'nden 1992 yılında mezun olduklarını, sınıf arkadaşları olarak her yıl bir araya geldiklerini söyledi.

Genellikle yaz aylarında bir araya geldiklerini belirten Şahin, "Yazları artık gelemiyorum. Yakınlarımı ve annemin mezarını ziyaret etmek için bayram vesilesiyle Çorum'a geldim. Gelmişken de arkadaşları ziyaret ettik bayramlaşmak için. Güzel bir ortamda bayramlaşıyoruz." dedi.

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