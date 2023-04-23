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Çorum'da trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı

AA

Çorum'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yasin G. (29) ile Emirhan S. ve Ali S. arasında, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa 3. Sokak'ta, trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan S. tabanca ile Ali S. de tüfekle ateş ederek Yasin G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda Yasin G'nin otomobilinde de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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